В центре «Велес» показали возмужавших за пять лет медведей Носика и Хвостика

Медведи остались в центре из-за своей доверчивости к людям - в дикой природе они бы попросту не выжили. Фото: https://vk.com/veles_spb

Медведи остались в центре из-за своей доверчивости к людям - в дикой природе они бы попросту не выжили. Фото: https://vk.com/veles_spb

Реабилитационно-карантинный центр «Велес» в Ленобласти продемонстрировал фото своих возмужавших питомцев, медведей-братьев Носика и Хвостика.

Видеозапись только что прибывших в центр совсем маленьких зверей опубликовали на официальной странице «Велеса» в соцсети «Вконтакте» в субботу, 29 февраля. «Вот такими славными ребятками медвежатками прибыли в конце сентября 2015 года в РКЦ Велес два брата мишки», — подписала забавное видео с резвящимися малышами сотрудница центра.

Чуть позже зооактивисты выложили фотографии сегодняшних дней: на них Хвостик и Носик выглядят совсем взрослыми и, как отметили комментаторы, «солидными».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России поддерживают формат офиса, куда можно приходить с домашними животными. Питомцы, особенно собаки, зачастую страдают от нехватки внимания хозяина, который проводит целый день на работе.