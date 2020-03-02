Петербург побил весенний температурный рекорд 23-летней давности

Петербург побил весенний температурный рекорд 23-летней давности
Петербург. Фото: Baltphoto

В Петербурге снова зафиксировали рекорд тепла. Температура достигла отметки +5,7 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем в этот же день в 1997 году.

Сегодня, 2 марта, синоптик Михаил Леус зафиксировал первый весенний рекорд тепла.

Как рассказал специалист в своем официальном Facebook-аккаунте, в этот день в городе столбик термометра поднялся до отметки плюс 5,7 градуса.

Также Леус отметил, что точное значение рекорда в Северной столице для 2 марта горожане узнают после 9 часов вечера. Специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о вандале, который разрисовал станцию метро «Балтийская».

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