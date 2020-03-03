ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию.

Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.