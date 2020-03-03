В Петербурге в партии винограда из Индии нашли муху-горбатку

Партия винограда прибыла в Петербург из Индии. Фото: pixabay.com

Партия винограда прибыла в Петербург из Индии. Фото: pixabay.com

Партия винограда, прибывшая в Петербург из Индии, не прошла фитосанитарный контроль. В ягоде обнаружили живое насекомое.

Виноград весом 18,3 тонн проверили инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Наличие карантинного объекта в партии подтвердила лабораторная экспертиза. В винограде выявили Megaselia scalaris (Loew), также известную как многоядная муха-горбатка, в жизнеспособном состоянии.

Как уточнили в Управлении Россельхознадзора, это уже второй случай выявления мухи-горбатки в партии винограда из Индии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург из Индии прибыл контейнер с чаем, зараженным многоядной мухой-горбаткой. Общий вес партии составил 21, 725 тонн. Для того, чтобы предотвратить распространение насекомого, ввоз чая в Петербург был запрещен.