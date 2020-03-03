В Омске матери дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

Малышке было два года. Фото: pixabay

Малышке было два года. Фото: pixabay

Суд признал 28-летнюю жительницу Омска виновной в убийстве собственной двухлетней дочери.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Омской области, соседи омички обратились в полицию из-за пропажи младшей дочери женщины. Мать девочки рассказала правоохранителям, что ребенок был убит ее любовником, а спустя десять дней он сам скончался от алкоголизма.

Позже, на допросах, мать погибшей призналась, что это она стала убийцей ребенка. По словам осужденной, в тот день она была пьяна. Ее малолетняя дочь ела булку и накрошила. Женщина вышла из себя, собрала крошки и насильно запихала их в рот малышке. Девочка скончалась от удушья.

Сожитель помог горе-матери избавиться от тела и спрятал сумку с трупом в неизвестном месте.

Мать признали виновной в убийстве малолетнего ребенка и приговорили к 11 годам колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка предстанет перед судом за убийство родственницы.