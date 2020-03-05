Юлия Самойлова считает свой провал на Евровидении виной Первого канала

По словам певицы, ей не дали достаточно времени на подготовку.

Самойлова представляла Россию на Евровидении-2018 с песней «I Want Break”. Но в финал, увы, не попала. А само выступление и вовсе жутко не понравилось зрителям. В интервью каналу «Слушай, расскажи!» на Youtube девушка откровенно рассказала о том времени.

Изначально Юлия должна была ехать на Евровидение-2017, но из-за санкций Украины, Россия не смогла принять участие. Тогда ей пообещали, что участие переносится на следующий год. Потом с девушкой долго никто не связывался, а репетиции начались только в феврале 2018 года. Самойлова к тому времени перенесла серьезную операцию, но ответственно готовилась к выступлению.

Свой провал она объяснила тем, что продюсеры не учли ее особенности и тот факт, что опыта живых выступлений у нее было очень мало. Певица считает, что ее просто подставили.

Несмотря на прошлую неудачу, девушка продолжает заниматься творчеством. Совсем недавно она представила свой дебютный клип «Лето».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Юлия Самойлова подалась в эмиграцию ради заботы о здоровье.