В Петербурге выявили группу «теневых» банкиров, которые незаконно извлекли доход в размере 51 млн рублей

Петербургская полиция задержала одного из участников организованной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях. Они успели извлечь дохода на сумму свыше 51 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, организованная группа, не обладая соответствующей гослицензией, на протяжении нескольких лет вела незаконную банковскую деятельность в Москве и Петербурге.

Злоумышленники, используя ряд подконтрольных юридических фирм, осуществляли обналичивание денежных средств. За свои услуги они брали вознаграждении в размере не менее 3,5%, в результате чего получили доход в размере 51,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Накануне, 4 марта, был задержан 33-летний участник данной группы. Установлено, что он осуществлял финансовый мониторинг, а также контролировал открытие расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и перемещение денежных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники выманили у пенсионеров 884 тысяч.