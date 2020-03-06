Праздничные выходные в Петербурге обещают быть теплыми

В эти выходные, 7 и 8 марта, Северную столицу, кажется, наконец-то ждут по-настоящему весенние дни. Правда, совсем без снега не обойдется.

В субботу, 7 марта, в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется до +5 градусов. Однако в ночь на воскресенье похолодает до нуля. Из-за перепада температур утром 8 марта на дорогах возможна гололедица, поэтому как пешеходам, так и автомобилистам следует быть осторожными.

В течение воскресного дня температура воздуха поднимется от -1 до +5 градусов Цельсия. Ранним утром возможны осадки в виде дождя и снега, днем метеорологи предсказывают сухую облачную погоду. При этом Ленобласти расслабляться не стоит — в грядущие выходные столбики термометра в области могут опуститься до -6 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перепады температур вынуждают аварийные службы Петербурга перейти на усиленный режим работы.