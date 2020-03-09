Ночью на Луначарского жестоко избили мужчину молотком, нападавших ищут

Ночью на Луначарского жестоко избили мужчину молотком, нападавших ищут
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Луначарского в Петербурге жестоко избили мужчину. Об инциденте сообщили очевидцы.

Все случилось в воскресенье ночью, 8 марта, у дома №76. Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, во дворе дома мужчину избивали двое неизвестных, подъехавших на автомобиле Honda Accord темного цвета. После криков очевидцев злоумышленники сбежали, задев припаркованные во дворе машины.

Через несколько минут на месте уже были правоохранители и реанимация. Полицейские узнали номера машин.

Пострадавший получил серьезные травмы, его избивали молотком или похожим предметом.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

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