В США более половины человек покинули лайнер Grand Princess

Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах. Фото: pixabay.com

Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах. Фото: pixabay.com

Более половины пассажиров сошли на берег в США и покинули круизный лайнер Grand Princess.

С борта Grand Princess сошли на берег 1406 человек, сообщает РИА «Новости». Ранее на круизном лайнере Grand Princess был обнаружен коронавирус.

На борту лайнера находились 3533 человека, в том числе 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.