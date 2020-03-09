В США призвали американцев отказаться от путешествий на круизных лайнерах

Госдепартамент США из-за вспышки коронавируса призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах.

«Граждане США, особенно люди с проблемами со здоровьем, не должны путешествовать на круизных лайнерах», — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением.