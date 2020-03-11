Названо имя первого зампредседателя Комитета по строительству

Названо имя первого зампредседателя Комитета по строительству
В Смольном прокомментировали назначение. Фото: Baltphoto

В Смольном прокомментировали назначение Дмитрия Михайлова.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем рассказали в администрации Санкт-Петербурга. Должность первого зампредседателя Комитета по строительству с этой среды занимает Дмитрий Михайлов. Теперь он будет отвечать за координацию и контроль деятельности и структурных подразделений ведомств, капитальное строительство и управление перспективного развития и координации проектно-изыскательных работ и за многое другое.

Напоминаем, что Михайлов отучился в Петербургском государственном университете путей сообщения, затем прошел переподготовку в Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Благодаря этому он занимал должности в Петербургском ГУП «Водоканал» и ООО «ГрандЦиклСтрой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов освободил Митянину от должности вице-губернатора Петербурга.

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дмитрий михайлов комитет по строительству
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