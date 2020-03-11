Дмитрий Шепелев намекнул на новую работу

Недавно телеведущий покинул Первый канал. В последнее время он вел там передачу «На самом деле».

Накануне Шепелев поделился любопытным постом. В нем он рассуждает, что делают безработные. По мнению шоумена, они много читают. Некоторые от тревоги, а некоторые из-за появившегося свободного времени. Шепелев приписал себя ко вторым, уточнив, что скоро этого времени опять не будет. Данную фразу можно расценить как намек на приобретение новой работы, ведь до этого Шепелев планами на будущее делиться не спешил.

Точная причина ухода из шоу «На самом деле» до сих пор неизвестна, хоть и шли слухи, что решение было связано с финансовыми моментами. В настоящий момент шоу ведет актер Тимур Еремеев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шепелев рассказал, чем займется после «Первого канала». Телеведущий сообщил, что хочет отдохнуть вместе с сыном.