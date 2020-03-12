Путин заявил, что Ходорковский — жулик

Путин заявил, что Ходорковский &#8212; жулик
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского жуликом.

«Значит, Ходорковский — жулик. И их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — заявил он в интервью ТАСС в двенадцатом выпуске проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Как поясняет издание, речь идет о бывшем совладельце ЮКОСа Леониде Невзлине, который заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию убийств и другие преступления, а также экс-начальнике отдела службы безопасности компании Алексее Пичугина, также отбывающем пожизненное заключение.

Путин добавил, что личное участие Ходорковского в организованных убийствах не доказано, но сами преступления имели место быть и были доказаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин объяснил снижение доходов россиян резким падение цен на энергоносители.

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