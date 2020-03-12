Петербург и Ленобласть договорились о новых механизмах интеграции

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел сегодня рабочую встречу с главой Ленобласти Александром Дрозденко.

Итогом встречи стала договоренность о создании отраслевых рабочих групп, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Рабочие группы будут заниматься вопросами транспортной инфраструктуры, тарифной политике, туризму, продовольственной безопасности, обращению с отходами, сохранению и развитию зеленого пояса вокруг города.

По разным оценкам на работу в Петербург регулярно приезжает от 200 до 450 тыс. жителей Ленобласти. При этом в области работает около 100 тыс. петербуржцев.

Ранее Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом. Соответствующее соглашение может быть подписано до конца 2020 года. Как пояснил Дрозденко, речь идет об объединении экономической, социальной и транспортной систем. Ленобласть предлагает уровнять тарифы на газ и электроэнергию и социальные льготы, а также провести транспортно-инженерную и дорожную интеграции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что интеграцию Ленобласти и Петербурга поддержал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.