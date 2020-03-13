Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»

Группа Little Big назвала своих главных соперников на «Евровидении-2020».

В эфире радио Europa Plus, музыканты рассказали, что их главными конкурентами являются Исландия, Литва и Болгария.

Исландию на международном песенном конкурсе будет представлять группа Daði & Gagnamagnið, Литву — поп-группа The Roop, Болгарию представит певица Виктория Георгиева.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.