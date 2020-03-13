Том Хэнкс обратился к своим фанатам после заражения коронавирусом

Том Хэнкс обратился к своим фанатам после заражения коронавирусом
Сейчас актер вместе с супругой находится в изоляции. Фото: instagram.com/tomhanks/

Актер Том Хэнкс обратился к своим поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом.

Он рассказал, что сейчас вместе с супругой находится в изоляции, чтобы не заразить окружающих. Актер добавил, что австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

«Есть вещи, которые мы способны сделать, следуя советам экспертов и заботясь друг о друге», — написал он в Instagram.

Накануне актер Том Хэнкс рассказал, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Том Хэнкс рассказал в своем Twitter-аккаунте, что коронавирус добрался до них, когда они были в Австралии. Там они оба почувствовали недомогание, симптомы которого были характерны для нового типа коронавируса Covis-2019. Они решили обратиться ко врачу и сдать все анализы, которые показали, что они заражены. Сейчас их поместили на карантин, где за ними наблюдают медики. Оба проходят все необходимые обследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу.

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Том Хэнкс обратился к своим фанатам после заражения коронавирусом
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