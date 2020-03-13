Концерты российских артистов переносятся на осень из-за коронавируса

Коронавирус сильно бьет по предпринимателям, чей бизнес связан с организацией больших мероприятий. Отмены концертов приносят серьезные убытки. Выступления Валерия Меладзе, Максима Галкина, группы «Алиса» и Валерии зрители все же увидят, вот только не весной, а осенью.

Как рассказала владелец ресторана Grand Georgia Лола Оганян, сотрудникам пришлось завести календарь, в котором они отмечают красным цветом отмены заказов – он весь красный. Она добавила, что отмены стали поступать даже на летние мероприятия.

«Даже небольшие компании теперь боятся ходить в ресторан», — заявила владелица.

Как сообщает Служба новостей Yle, Оганян надеется, что государство примет какие-то меры для их поддержки. По ее мнению, в законе о чрезвычайных полномочиях должны быть прописаны такие меры.

Этой весной в Финляндии должны были состояться многочисленные выступления российских звезд, но распространившаяся инфекция нарушила все планы. Организатор концертов Владимир Ефименко рассказал, что назначенные мероприятия перенесли на осень. Это касается, в числе прочего выступлений Велерия Меладзе, Валерии, группы «Алиса» и Максима Галкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подтвердили первый случай коронавируса.