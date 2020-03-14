Смольный отказал в проведении оппозиционного митинга против поправок в Конституцию

Смольный отказал в проведении оппозиционного митинга против поправок в Конституцию
В Смольном отметили, что площадь Ленина уже занята, а на Марсовом поле ведутся ремонтные работы. Фото: Baltphoto

Правительство Санкт-Петербурга отказало оппозиционерам в проведении акции против поправок к Конституции, которая была намечена на 21 и 22 марта.

Митинг должен был состояться на площади Ленина, однако представители Смольного сообщили, что на этом месте уже запланировано другое мероприятие. Второй вариант проведения акции, — Марсово поле, — также был отклонен. На этот раз причиной отказа стали технические работы, передает Piter.TV, цитируя пресс-секретаря Либертарианской партии, организовавшей митинг.

В понедельник, 16 марта, оппозиционеры намерены забрать документы, свидетельствующие об отказе, и обратиться в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по словам представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, запрет на публичные мероприятия не помешает оппозиционерам в проведении протестной акции.

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