Клип Little Big на песню «Uno» собрал более 10 миллионов просмотров

Клип Little Big на песню &#171;Uno&#187; собрал более 10 миллионов просмотров
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Это абсолютный рекорд среди всех видеоклипов участников Евровидения 2020.

Петербургская группа более чем за сутки смогла собрать 10,5 миллионов просмотров. Клип находится во вкладке «В тренде» во многих странах. В России, Украине, Белоруссии, Литве и Эстонии видео занимает первое место в популярных на Youtube. Об этом сообщают РИА-новости.

В общей сложности, на конкурс поедет 41 участник. У представителя Литвы, которого заочно многие считают фаворитом Евровидения в этому году, видео собрало в два раза меньше просмотров.

Напомним, песня «Uno» была представлена на Первом канале 12 марта. В клипе был показан расширенный состав, с которым Little Big поедет на конкурс. Вместе с группой выступит Флорида Чантурия, которая является солисткой группы «Ленинград» и Юрий Музыченко, солист группы «The Hatters».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении».

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