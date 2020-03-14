От жары из-за глобального потепления могут пострадать более миллиарда человек

От жары из-за глобального потепления могут пострадать более миллиарда человек
Состояние экологии на планете весьма печальное. Фото: pixabay.com

Парниковые газы будут провоцировать повышение температуры и влажность, что негативно отразится на здоровье жителях районов, которые будут находиться в эпицентре глобального потепления. На данных территориях сейчас проживают 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщает Phys.org с ссылкой на исследователей Ратгерского университета.

Прогнозы неутешительные. Если глобальная температура Земли повысится на 1,5 градуса, от жары пострадает 500 миллионов человек. Если на 2, то под угрозой 800 миллионов. Если же температура вырастет на целых 3 градуса, что вполне возможно к 2100 году, тепловые удары грозят 1,2 миллиарду жителей планеты.

Пока что, по сравнению с 19 веком, Земной шар нагрелся на 1,2 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый считает, что глобальное потепление не доберется до Петербурга.

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