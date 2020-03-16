В Петербурге рассказали, где сдать анализы на коронавирус

В поликлиниках Петербурга теперь можно провериться на коронавирус. Фото: pixabay.com

В поликлиниках Петербурга теперь можно провериться на коронавирус. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга опубликовали перечень мест, где можно провериться на коронавирус нового типа. С 16 марта в городе заработают центры по сдаче анализов.

Пункты забора биоматериала будут работать во всех 18 районах Петербурга. Жители города смогут сдать анализы на наличие коронавируса в поликлиниках и городских больницах, пишет znak.com со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Так, в Адмиралтейском, Василостровском, Колпинском, Невском, Московском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах провериться на коронавирус можно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых и детей.

В Выборгском районе — в поликлинике №52 на улице Ломоносова, 76. В Кировском районе анализы принимают в поликлинике №43 на улице Лени Голикова, 35. Подробнее со списком учреждений можно ознакомиться здесь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровел первый заболевший коронавирусом пациент. Из больницы Боткина выписывают студента-итальянца.