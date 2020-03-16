Офисы Петербурга: руки не жать, сидеть дома

Меры по борьбе с коронавирусом сегодня принимают 4 из 10 работодателей

Всего за полтора месяца стало в семь раз больше организаций принимающих меры по борьбе с коронавирсусом, говорится в исследовании сервиса SuperJob предоставленном редакции gazeta.spb.ru.

Интересно, что еще в начале февраля 2020 года только шесть процентов организаций, опрошенных SuperJob заявили, что они принимают меры по борьбе с эпидемией. В начале марта «сознательных» работодателей стало больше — уже 14%, а всего лишь через две недели уже 42% работодателей России заявляют о том, что они озабочены борьбой с коварным вирусом.

Самые распространенные меры: закупка и применение среди персонала антисептических средств, одноразовых медицинских масок, устройства для бесконтактного измерения температуры. Также работодатели говорят, что они усилили разъяснительную работу среди персонала. Интересно, что медицинских масок во многих аптеках уже нет, некоторые независимые наблюдатели утверждают, что их легко можно заменить строительными респираторами.

Также в офисах усилили санитарную обработку. Введены запреты на рукопожатия, отменяются командировки, корпоративные события, часть персонала перевели или переводят на удаленную работу.

Несмотря на угрозу эпидемии, среди опрошенных SuperJob сотрудников компаний только 22% готовы к безусловной вакцинации от коронавируса (в случае, если появится вакцина), 36% скорее готовы, остальные или не готовые или затруднились с ответом.

По прогнозам медиков и экспертов в России, а значит и в Петербурге пик эпидемии коронавируса может прийтись на апрель 2020 года. Однако, не исключено, что осенью 2020 года эпидемия может вспыхнуть с новой силой.