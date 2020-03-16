В Москве запретили мероприятия с более 50 участниками

На фоне пандемии коронавируса нового типа в Москве до 10 апреля вводится запрет на массовые мероприятия. Об этом сообщает на сайте мэра Сергея Собянина.

Ограничение распространяется на все мероприятия на открытом воздухе и на мероприятия с численностью более 50 участников в помещениях.

Речь идет о досуговых мероприятиях в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также выставочной, развлекательной и просветительской деятельности.

Помимо этого, с 21 марта закрываются все школы Москвы, а также спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Действовать ограничение будет до 12 апреля. До 21 марта в образовательных учреждениях столицы введен свободный режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 16 марта введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.