ЦБ призвал россиян отказаться от использования наличных денег из-за коронавируса

В Центробанке России призвали граждан отказаться от использования наличных денег. Такие меры там объяснили тем, что банкноты могут быть каналом распространения вирусов, поскольку он остается активным на бумаге в течение 3-4 дней.

Россиянам рекомендовали во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться бесконтактно.

Как сообщает ТАСС, Банк России выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются не менее 14 дней с момента поступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса.