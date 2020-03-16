ЦБ призвал россиян отказаться от использования наличных денег из-за коронавируса

ЦБ призвал россиян отказаться от использования наличных денег из-за коронавируса
Россиянам рекомендовали расплачиваться бесконтактно. Фото: pixabay

В Центробанке России призвали граждан отказаться от использования наличных денег. Такие меры там объяснили тем, что банкноты могут быть каналом распространения вирусов, поскольку он остается активным на бумаге в течение 3-4 дней.

Россиянам рекомендовали во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться бесконтактно.

Как сообщает ТАСС, Банк России выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются не менее 14 дней с момента поступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус наличные ЦБ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Король Испании отказался от наследства
Модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице с коронавирусом
Вице-губернатор Соколов лег в Боткина после отпуска
Власти хотят закрыть границы на неопределенный срок
В Петербурге будут судить подозреваемых в убийстве семьи спустя 15 лет
Эксперты выяснили, какой фильм смотрят на карантине
ЦБ призвал россиян отказаться от использования наличных денег из-за коронавируса
«Возрождение» построит развязку Московского шоссе к 2023 году