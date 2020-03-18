Музей Эрарта временно закрывается в Петербурге

Музей Эрарта временно закрывается в Петербурге
Музей Эрарта в Петербурге. Фото: google.maps

Петербургский музей современного искусства «Эрарта» приостанавливает свою работу на неопределенный срок.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе музея, крупнейший частный музей, расположенный на Васильевском острове, временно прекращает свою работу со среды, 18 марта. В Эрарте отметили, что музей вновь откроет свои двери для петербуржцев и гостей Северной столицы, «как только ситуация в стране наладится».

«Мы верим, что мы расстаемся ненадолго, а пока желаем вам всем крепкого здоровья. Берегите себя!», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что музей позаботился о владельцев абонементов: все абонементы будут автоматически продлены на то количество дней, на которое Эрарта будет закрыта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрываются музеи и театры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус музей новости спб эрарта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Музей Эрарта временно закрывается в Петербурге
Причастный к хищению 6 млн у «Горэлектротранса» получил условный срок
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147
Россия ограничит авиаперелеты в США, ОАЭ и Великобританию
В Петергофе за ночную продажу спиртного предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч
В центре Петербурга драка закончилась ножевым ранением
Стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса