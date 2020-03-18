Музей Эрарта временно закрывается в Петербурге

Петербургский музей современного искусства «Эрарта» приостанавливает свою работу на неопределенный срок.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе музея, крупнейший частный музей, расположенный на Васильевском острове, временно прекращает свою работу со среды, 18 марта. В Эрарте отметили, что музей вновь откроет свои двери для петербуржцев и гостей Северной столицы, «как только ситуация в стране наладится».

«Мы верим, что мы расстаемся ненадолго, а пока желаем вам всем крепкого здоровья. Берегите себя!», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что музей позаботился о владельцев абонементов: все абонементы будут автоматически продлены на то количество дней, на которое Эрарта будет закрыта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрываются музеи и театры.