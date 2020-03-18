Куда уходит детство: как сделать детскую площадку чистой и безопасной?

Как только налаживается погода, толпы детей всех возрастов выходят во двор, чтобы поиграть и пообщаться друг с другом.

Поэтому качели, горки, скамейки, песочницы необходимо держать в таком состоянии, чтобы ничего не угрожало безопасному времяпрепровождению. Вряд ли жильцам вашего дома захочется смотреть на то, как их дети бегают среди гор мусора, занимаются на грязных брусьях и блуждают в траве по пояс.

Следить за чистотой детской площадки необходимо. Во дворе на всех поверхностях находится огромное количество вредных бактерий, которые опасны для здоровья людей и животных. Также не стоит забывать о связи между травматизмом и чистотой, ведь на грязных ступеньках легче поскользнуться, а в густой нескошенной траве могут находиться осколки.

Кто отвечает за порядок на детской площадке?

Детская площадка относится к придомовой территории, поэтому её обслуживанием должна заниматься управляющая компания. Между УК и жильцами заключается договор, где прописываются обязанности сторон.

Как правило, в них входит поддержание чистоты комплекса, уведомление уполномоченных организаций о возникших поломках или дефектах, облагораживание территории.

Достаточно часто УК обращаются за помощью в клининговые компании, так как у тех в арсенале есть необходимый инвентарь, профессиональная химия, а также опытный персонал.

Управляющие или клининговые компании обязаны следить за дворовой территорией. Согласно ГОСТ Р 52301-2013 визуальные осмотры детской площадки должны осуществляться регулярно (график устанавливается владельцем территории). Результаты осмотра заносятся в специальный журнал, а нарушения устраняются.

УК и ТСЖ должны следить за чистотой и благоустройством придомовой территории:

1) В зимнее время коммунальными службами должны быть организованы: регулярный вывоз снега, ликвидация наледи, в том числе с крыльца и крыши, посыпка тротуаров песком или специальной смесью.

2) В летний период обязательно проводится своевременный покос газонов, облагораживание клумб, включающее полив и прополку.

3) Осенью дворники или наемные рабочие занимаются сбором и утилизацией опавшей листвы.

4) Весной, при необходимости, моют окна и фасады домов.

5) В любое время года осуществляется вывоз мусора, опустошение урн и чистка водостоков.

Не стоит забывать о чистоте и гигиене песочницы на детской площадке. Песок в ней должен соответствовать всем санитарным нормам. Идеально подходит просеянный речной чистый песок. В нем не должно быть примесей гравия, глины или серы (СНиП III-10-75).

Чтобы песок оставался чистым как можно дольше его следует накрывать тентом в ночное время суток. Если в песочнице появились стекла, металл или другие опасные примеси, песок необходимо заменить, чтобы не навредить здоровью детей, играющих в песочнице.

Текст: компания «Арома-Клининг»