На улице Освобождения спасатели тушили пожар на кухне в однокомнатной квартире

На улице Освобождения спасатели тушили пожар на кухне в однокомнатной квартире
На тушение огня у пожарных ушло менее часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красносельском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в однокомнатной квартире. Возгорание произошло на кухне.

Все случилось сегодня, 19 марта, в доме 31 по улице Освобождения. Ранним утром дежурному поступил сигнал о пожаре, к месту ЧП незамедлительно выехали 15 сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате горела обстановка на площади 3 «квадратов».

На тушение огня у пожарных ушло менее часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Выборгском районе Ленобласти. Сотрудники части боролись с огнем около трех часов.

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