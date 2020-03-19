Аршавин рассказал болельщикам «Зенита», как бороться с коронавирусом

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин обратился к болельщикам и дал несколько советов на фоне эпидемии коронавируса.

«В первую очередь я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким», — сказал Аршавин.

Он посоветовал по возможности оставаться дома и почаще мыть руки.

Также Аршавин напомнил студентам и школьникам про экзамены. Видеообращение опубликовано в официальной группе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.