Глава УФАС проверил «Ленту» на предмет наличия гречки

В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

Руководитель петербургского управления ФАС Вадим Владимиров рассказал, что горожане активно жалуются на отсутствие в магазинах гречневой крупы.

По словам главы ведомства, только за 18 марта на почту управления Федеральной антимонопольной службы поступило пятнадцать заявлений от петербуржцев, возмущенных нехваткой гречки. Вадим Владимиров в качестве инспекционной поездки посетил гипермаркет «Лента» на Уральской, 29, где проследил за ценами на «традиционный российский товар» и проверил его наличие.

По мнению Владимирова, россиян столь волнует гречка главным образом потому, что её удобно хранить. При этом, после визита глава УФАС сделал вывод, что проблем с поставками важной крупы в «Ленте» нет. Он также пообещал разобраться в ситуации с медицинскими масками, жалобы на дефицит которых также регулярно поступают в ведомство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС уже рассматривает дело по подозрению четырех компаний в спекуляции медицинскими масками.