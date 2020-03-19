В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 267 человек

В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 267 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В Эстонии число заболевших коронавирусом достигло 267, сообщает республиканский департамент здоровья.

Отмечается, что у большинства инфицированных болезнь протекает довольно легко.

Правительство Эстонии в пятницу, 13 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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