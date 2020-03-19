Ученые рассказали, какие пищеварительные симптомы говорят о коронавируса

Специалисты из Китая установили, что одним из симптомов на ранней стадии заражения опасной инфекцией является нарушение работы пищеварения.

Такие выводы ученые составили на основе жалоб пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. Большинство из них упоминали, что испытывали тошноту, полное отсутствие аппетита, рвоту, боли в животе и другие неприятные ощущения, связанные с пищеварением, передает РИА Новости.

При этом китайским медикам удалось выяснить, что люди, страдавшие от нарушений ЖКТ попадали в больницу позже, чем те, кто испытывал менее серьезные симптомы, такие как сухой кашель и слабость. Причем среди некоторых пациентов с пищеварительными симптомами респираторных не было вовсе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса затронула даже сферу интим-услуг.