Ученые рассказали, какие пищеварительные симптомы говорят о коронавируса

Ученые рассказали, какие пищеварительные симптомы говорят о коронавируса
Нарушение работы пищеварения может быть первым знаком коронавируса. Фото: pixabay.com

Специалисты из Китая установили, что одним из симптомов на ранней стадии заражения опасной инфекцией является нарушение работы пищеварения.

Такие выводы ученые составили на основе жалоб пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. Большинство из них упоминали, что испытывали тошноту, полное отсутствие аппетита, рвоту, боли в животе и другие неприятные ощущения, связанные с пищеварением, передает РИА Новости.

При этом китайским медикам удалось выяснить, что люди, страдавшие от нарушений ЖКТ попадали в больницу позже, чем те, кто испытывал менее серьезные симптомы, такие как сухой кашель и слабость. Причем среди некоторых пациентов с пищеварительными симптомами респираторных не было вовсе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса затронула даже сферу интим-услуг.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье коронавирус пищеварение симптомы ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, какие пищеварительные симптомы говорят о коронавируса
Путин не согласен с теми, кто считает его царем
Из-за пандемии коронавируса пострадала сфера интимных услуг
В 2020 году в Петербурге начнется строительство развязки на пересечении ...
Правительство Петербурга временно приостанавливает прием граждан
В Петербурге из-за коронавируса перенесли международный книжный салон
Комсомольскую улицу в Пушкине отремонтируют за 3,5 млн рублей
В Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса