Пенсионер-инвалид, упавший на льду на Наставников, получит 300 тысяч

Пенсионер-инвалид, упавший на льду на Наставников, получит 300 тысяч
Пенсионер травмировался в гололед. Фото: pixabay,com

В Петербурге решением суда ООО «Жилкомсервис №2 Красногврадейского района» заплатит пенсионеру 300 тыс. рублей. Мужчина поскользнулся у дома 28 по проспекту Наставников и получил тяжелые травмы.

Причиной падения стала ненадлежащая уборка территории. За данный участок отвечает ООО «Жилкомсервис №2 Красногврадейского района», уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчине, инвалиду 2 группы, был причинен тяжкий вред здоровью. После падения его госпитализировали в Александровскую больницу, где он проходил лечение.

С иском о компенсации морального вреда в суд обратилась прокуратура. Суд требования удовлетворит. В пользу пенсионера взыскано 300 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» был подан иск о взыскании 500 тыс. после падения пенсионера на проспекте Энтузиастов.

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