На 20 марта в Петербурге 9 зараженных коронавирусом

На 20 марта в Петербурге 9 зараженных коронавирусом
"По телефону 112 по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 1555 звонков. В городскую службу скорой медицинской помощи направлено 1109 обращений", - передает "Петербург против коронавируса". Фото: pixabay.com

За прошедший день, 19 марта, количество заболевших в Северной столице изменилось: коронавирус COVID-19 диагностировали у еще одного человека.

Теперь в клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся восемь жителей Северной столице и женщина из Ленинградской области (Кудрово). В общей сложности в стационаре с подозрением на коронавирус лежат 321 человек, из которых 18 — дети. В течение 19 марта в медицинское учреждение поступило еще 47 человек, при этом 40 отправились домой.

Отметим, что актуальную сводку предоставляет telegram-канал «Петербург против коронавируса», который стремительно набирает подписчиков. Аккаунт появился несколько дней назад, но за оперативной информацией уже следят 18 769 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус добрался до IKEA: компания закрывает магазины в нескольких европейских странах.

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