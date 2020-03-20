В Совете Европы оценят поправки к Конституции в России к июню

В Совете Европы оценят поправки к Конституции в России к июню
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

Венецианская комиссия Совета Европы может к июню оценить поправки в Конституцию РФ.

«Наше мнение… планируется принять к июньской сессии», — отметили в секретариате комиссии, сообщает РИА «Новости».

В расписании заседаний Комиссии летняя сессия намечена с 19 по 20 июня. Отметим, что мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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