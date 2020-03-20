Туроператоры России аннулируют зарубежные туры

Туроператоры России аннулируют зарубежные туры
Туроператоры в России понесут большие убытки. Фото: pixabay

Делается это из-за рекомендации Ростуризма, которые посоветовали компаниям не отправлять россиян за границу.

Pegas Touristic аннулирует все зарубежные туры с 23 марта до 20 апреля. Туры по России будут организованы в штатном режиме.

Туристам предложено сохранить потраченные средства в компании, чтобы потом приобрести другие туры на любую дату до 31 декабря 2021 года. При этом, будет учитываться курс рубля, который был во время покупки. Поэтому, туристы не потеряют в деньгах. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на генерального директора компании Pegas Touristik.

Помимо этого, об аннулировании туров с отправкой в зарубежные страны сообщила и компания TUI Россия. С 20 по 30 апреля клиенты компании выехать за границу не смогут. Потери также будут компенсированы.

Присоединились к аннулированию туров ещё Anex Tour и «Библио Глобус».

Данные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.

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Туроператоры России аннулируют зарубежные туры
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