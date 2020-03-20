Прилетевшие из-за границы россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Все произошло в аэропорту Красноярска. Вернувшихся из Таиланда местных жителей разозлила продолжительная выдача постановлений о необходимом двухнедельном карантине. В результате, горожане устроили бунт.

Пассажиры сообщили, что три приземлившихся самолета с пассажирами обслуживало всего три сотрудника Роспотребнадзора. До этого на борту всем было рассказано, что без необходимых бумаг никто не аэропорт по приземлению не покинет. В итоге, образовалось настоящее столпотворение, уставшие после перелета люди кричали и злились, находясь в длинной очереди.

В результате, не выдержав, люди просто направились штурмовать выход. Останавливать их не стали.

Примечательно, что тем, кто своей очереди дождался, не хватило бланков. Поэтому, всех отпустили с условием, что граждане сами обратятся в Роспотребнадзор.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказало, что толпа действительно собралась, но никакого штурма не было. Об этом сообщают РИА-новости.

Роспотребнадзор рассказал, что все необходимые документы о карантине и больничные листы, прилетевшим доставят на дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туроператоры России аннулируют зарубежные туры.