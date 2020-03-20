В Петербурге выявили еще 4 случая коронавируса

Согласно обновленным данным, за 20 марта в Северной столице выявлено еще четыре случая заболевания коронавирусом.

Все зараженные коронавирусной инфекцией сейчас находятся в медицинских учреждениях. О новых случаях заболевания сообщает оперативный штаб Российской Федерации. Личные данные пациентов и их состояние пока неизвестны.

С учетом уже находящихся в клинической инфекционной больнице имени Боткина зараженных, в городе сейчас 13 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пансионат «Заря» в Репино готов принимать всех приезжающих из-за рубежа петербуржцев. Туда будут отправлять для дальнейшего обследования туристов, вернувшихся без признаков ОРВИ. Под обсервацию выделено два корпуса, еще один займет персонал, работающий с пациентами.