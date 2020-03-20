Пансионат «Заря» готов принимать людей на обсервацию

Пансионат &#171;Заря&#187; готов принимать людей на обсервацию
Пансионат находится в Репино. Фото: Google View

Переоборудованный пансионат «Заря» на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге готов принимать первых постояльцев, вернувшихся из-за границы.

В пансионат теперь будут помещать всех людей, вернувшихся в Северную столицу из-за рубежа без признаков простуды и гриппа. Глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков проверяет уровень обеспеченности учреждения для функционирования в качестве обсервационного пункта.

В пансионате с помещенными туда горожанами будут работать 50 человек. Сотрудников поселят в отдельном здании общежития, а для проживания пациентов подготовили два корпуса. В общей сложности пансионат «Заря» состоит из шести корпусов, расположенных на территории площадью 24 гектара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какое количество еды и товаров первой необходимости понадобится, чтобы комфортно пережить карантин.

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