Рестораны и кафе закрываются в Петербурге из-за коронавируса

Многие заведения переходят исключительно на доставку.

Для общепитов в Северной столице настали непростые времена. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе и постановлением правительства о запрете мероприятий с более чем 50 людьми, заведения вынуждены подстраиваться под ситуацию и нести убытки. В некоторых заведениях сокращают смены персоналу, некоторых работников отправляют в отпуска за свой счет. Выручки стремительно падают.

Сеть «Две палочки» приняла решение о закрытии всех своих ресторанов. Работать будет только доставка. Соответствующие объявления появились на дверях заведений. Видимо, работники залов будут вынуждены на время стать курьерами. Сколько продлится вынужденный карантин — неизвестно.

Также, перешли на доставку кафе Fika и кафе «Огурцы».

Помимо этого, до 1 мая закрылся «Добродомик». Это связано с заботой о пожилых людях, которые являются самой уязвимой группой населения во время эпидемии. К счастью, волонтеры смогут доставлять обеды прямо на дом, поэтому без помощи горожане почтенного возраста не останутся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что паника подкосила отели и рестораны. Рестораторы и отельеры в связи с понесенными от коронавируса потерями просят у властей отсрочку по налогам, а также дешевых кредитов на то, чтобы рассчитаться с работниками.