Стали известны подробности новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге

Стали известны подробности новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге
Коронавирус. Фото: pixabay

Заболели пожилые женщины.

Сегодня, 20 марта, в городе на Неве подтвердили еще 4 случая заболевания COVID-19. Все заболевшие женщины. Они все находятся в инфекционных боксах больницы имени Боткина, им оказывается необходимая помощь. Самочувствие у всех пациенток удовлетворительное. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Первой в больницу 17 марта поступила 51-летняя женщина, которая прилетела из Австрии. После в Боткина отправилась 69-летняя женщина, прилетевшая из США. Также, 17 марта в больницу попала самая возрастная из всех заболевших — 87-летняя женщина, которую заразил родственник, вернувшийся из Италии. Ещё одна женщина 70 лет прибыла обратно в Петербург из Германии.

Всего случаев болезни в Северной столице 14. Двое граждан успешно выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили еще 4 случая коронавируса.

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Стали известны подробности новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге
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