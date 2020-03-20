Россиянка предстанет перед судом из-за распространения фейковой информации о коронавирусе

Россиянка предстанет перед судом из-за распространения фейковой информации о коронавирусе
Россиянку могут оштрафовать. Фото: pixabay.com

Женщина записала голосовое сообщение, в котором рассказала о закрытии города на карантин.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщает УМВД по Татарстану. Жительница Нижнекамска предстанет перед судом из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе. Она отправила голосовые сообщения своим знакомым, в которых заявляла, что город закроют на карантин. Они отправили своим друзьям, так что информация распространилась по сети и заинтересовала сотрудников правоохранительных органов.

Женщина, узнав о распространении данных, рассказала, что написала неправду. Затем она выступила с заявлением на радио. Сейчас она ждет суда – ей грозит штраф в размере от 30 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приамурье женщина ответит перед судом за распространение фейков о коронавирусе.

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