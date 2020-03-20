«Газпром» хочет решить проблему с дефицитом антисептиков

Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

Компания считает, что можно произвести их газа.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщили в «Газпром», пишет ТАСС. Компания хочет организовать производство антисептиков из газа, которые будут дешевыми и эффективными. Сейчас в них нуждаются все люди в мире, не только россияне, уверены в «Газпроме».

Представители компании уверены, что антисептики и вакцина очень важны для борьбы с коронавирусом. Направление считают перспективным и все возможно организовать в сжатые сроки.

«Брызнем антисептиком на коронавирус»,

— отмечается в сообщении.

Напоминаем, что в России более 250 заболевших, а в мире зафиксировано свыше 240 тысяч случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор Ленобласти запасается масками и антисептиками. Средств защиты закупили на 100 тысяч рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.