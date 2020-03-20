За петербуржцами на карантине следят 40 тыс. камер

За петербуржцами на карантине следят 40 тыс. камер
Коронавирус. Фото: Pixabay

Горожане, которым требуются самоизоляция и карантин, должны оставаться дома.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем рассказали в администрации губернатора Петербурга. Глава города Александр Беглов заявил, что за людьми, которым требуются самоизоляция и карантин, следят более 40 тысяч камер по всей Северной столице. Участковые врачи и сотрудники полиции также ходят по домам и проверяют, чтобы петербуржцы, прибывшие недавно из других стран, оставались в квартирах на протяжении двух недель.

Отмечается, что нарушение режима может обернуться уголовным делом. Беглов надеется на понимание петербуржцев и просит их соблюдать правила – жесткие, но необходимое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичи бояться спускаться в метро из-за коронавируса. В текущем месяце москвичи все реже спускаются в метро – количество поездок из-за этого сократилось на 30%.

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