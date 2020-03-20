Москвичи бояться спускаться в метро из-за коронавируса

Количество поездок уменьшилось на 30%.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В текущем месяце москвичи все реже спускаются в метро – количество поездок из-за этого сократилось на 30%. Отмечается, что большая часть людей, которые отказались от этого способа передвижения по городу, это школьники и студенты.

Электричками перестали пользоваться 10% пассажиров, что обрадовало сотрудников ведомства. Теперь россияне, которым необходимо куда-то добраться, не нужно контактировать с огромным количеством людей и бояться заражения.

В сообщении говорится, что популярность теряют такси, каршеринг и личные автомобили. Все реже москвичи ездят до аэропортов и крупных офисных кварталов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга парень-скейтер чуть не улетел на рельсы. Молодой человек, судя по всему, нарушил правила и катался по станции.