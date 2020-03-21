В Италии за сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество людей
Коронавирус. Фото: pixabay

В Италии за сутки от нового типа коронавируса скончались 627 зараженных, что стало максимальным числом умерших за 24 часа.

Руководство итальянской службы гражданской обороны уверено, что пик пандемии в стране произойдет через две недели. Глава службы Анджелло Боррелли заявил, что легкие симптомы коронавируса выявлены у более чем 19 тысяч граждан, они находятся дома под карантином. Еще 16 тысяч человек госпитализированы с более тяжелыми симптомами, а 2,6 тысяч пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Борелли сообщил, что за сутки коронавирус выявили у 4 670 человек, а общее число зараженных COVID-19 составляет 38 тысяч. Полностью выздоровели 5 129 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко объяснил высокую смертность в Италии от коронавируса.

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