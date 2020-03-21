В Боткина поступили 74 новых пациента с подозрением на коронавирус

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили еще четыре случая коронавируса в пятницу, 20 марта. За сутки в инфекционной больнице имени Боткина прибавилось 74 пациента с подозрением на вирус.

Как сообщили в петербургском оперативном штабе, за минувшие сутки проведенные анализы не подтвердили наличие коронавируса у 55 пациентов, их отпустили домой.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в Северной столице новая коронавирусная инфекция диагностирована у 12 человек. В Ленинградской области коронавирусом болеет один пациент.

Всего в Боткинской больнице находятся 340 человек с симптомами простудных заболеваний, среди которых 19 несовершеннолетних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые нашли новый метод борьбы с коронавирусом.