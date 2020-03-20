Петербургские ученые нашли новый метод борьбы с коронавирусом

Петербургские ученые нашли новый метод борьбы с коронавирусом
Вакцины пока нет. Фото: pixabay

Эксперты считают, что помогут препараты на основе специфического вируса мышей.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщает ТАСС. Доктор медицинских наук Сергей Оникиенко заявил, что, возможно, в борьбе с коронавирусом могут помочь препараты на основе специфического вируса мышей. Благодаря им можно замедлить размножение коронавируса и защитить организм от серьезных последствий.

Оникиенко подчеркнул, что над вакциной трудятся ученые из России, Америки и Китая. Ее можно будет применить минимум через полтора года, потому что мало изобрести лекарство – нужно его протестировать и доказать эффективность и безопасность. Ожидается, что новый метод совсем скоро будет подвергнут клиническому испытанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рестораны и кафе закрываются в Петербурге из-за коронавируса. Многие заведения переходят исключительно на доставку.

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