Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8897 человек

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8897 человек
Теперь число зараженных в стране выросло до 8897. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 8897. При этом 297 человек выздоровели.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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