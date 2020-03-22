Британские специалисты рассказали о нетипичном симптоме коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) выявила нетипичный симптом коронавируса.

Врачи проанализировали данные заболевших COVID-19 из Китая, Южной Кореи, Италии и Германии и пришли к выводу, что новый тип коронавируса вызывает частичную или полную аносмию – потерю обоняния, сообщает ENT.

К примеру, в Германии у двух из трех зараженных была аносмия.

Британские специалисты также заметили, что аносмия иногда может быть единственным симптомом коронавируса. Заболевание может протекать без других типичных симптомов, таких как повышение температуры, боль в горле и сухой кашель.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.